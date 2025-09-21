VIDEO | Protest violent la Haga împotriva politicilor privind migrația. Mașini incendiate, străzi blocate și confruntări cu forțele de ordine

Un protest de amploare împotriva politicilor privind migrația s-a soldat cu confruntări violente între manifestanți și poliție, la Haga, Țările de Jos. Mii de persoane au ieșit pe străzi, pentru a cere înăsprirea restricțiilor pentru solicitanții de azil.

Protestatarii au aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine, au incendiat o mașină de poliție și au blocat temporar o autostradă din apropierea locului manifestației. În replică, poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Potrivit presei locale, în timpul protestului au fost sparte geamurile sediului central al partidului de centru-stânga D66, acuzat că face parte din „elita progresistă”.

Acțiunea are loc cu puţin peste o lună înainte de alegerile naţionale, din 29 octombrie, al căror favorit pare a fi populistul de dreapta anti-imigraţie Geert Wilders, care a câştigat alegerile precedente în Ţările de Jos şi care în ultimele săptămâni şi-a menţinut avantajul în sondajele de opinie.