VIDEO. Pușilin susține că rușii vor „elibera” orașele ucrainene Cernihiv și Odesa

Liderul separtiștilor proruși din Donețk, Denis Pușilin, a declarat că forțele ruse vor „elibera” orașele ucrainene Cernihiv și Odesa, transmite The Guardian.

Așa-numita RPD este una dintre cele patru regiuni din Ucraina pe care Moscova le-a proclamat în luna septembrie, într-o mișcare pe care Ucraina și aliații săi au condamnat-o ca fiind ilegală.

De asemenea, Pușilin a declarat agenției de presă de stat ruse Ria Novosti că mai mult de jumătate din Donețk se află sub controlul Rusiei. Nu este posibil să se verifice independent afirmația sa.

În acest videoclip, împărtășit de Francis Scarr de la BBC, Pușilin a spus că Moscova se concentrează în prezent pe „eliberarea” întregii regiuni Donețk.

Russia still only controls about 50% of the „Donetsk People’s Republic”, but Denis Pushilin isn’t deterred

He insists that Chernihiv and Odesa must be „liberated”. Only he says it would be „incorrect” to suggest a timeframe for this pic.twitter.com/UTwdsSBQx5

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 14, 2022