Nicușor Dan a rezolvat toate problemele economice ale României și a dat fuga la Festivalul Lupilor, în Republica Moldova, unde a făcut baie de mulțime alături de președinta Maia Sandu.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ”Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervaţia Naturală ”Orheiul Vechi”.

Participanţii la eveniment au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi preşedinţi.

Vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de Preşedinţia Republicii Moldova.

Preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.



