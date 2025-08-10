Ucraina și Europa resping propunerea lui Putin pentru încetarea focului

Puteri europene și Kievul au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce Putin a cerut concesii teritoriale și Trump a declarat că se va întâlni cu liderul rus săptămâna viitoare.

Puteri europene și Ucraina au răspuns la planul de încetare a focului al lui Vladimir Putin cu o contrapropunere care, potrivit oficialilor europeni familiarizați cu discuțiile, trebuie să servească drept cadru pentru ca viitoarele discuții dintre președintele Trump și liderul rus să poată avansa, scrie Wall Street Journal.

Planul european a respins propunerea Rusiei de a lua părțile din regiunea Donețk controlate de Ucraina în schimbul încetării focului.

Răspunsul european a fost prezentat sâmbătă, în cadrul unei întâlniri cu înalți oficiali americani în Anglia.