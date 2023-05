VIDEO. Putin este surprins vorbind confuz și cu dificultate în timpul unei întâlniri oficiale

Deși apropiații dictatorului rus Vladimir Putin susțin că acesta se simte excelent, președintele Rusiei are o apariție în care este nefiresc de bulversat. Acesta a avut un scurt moment de derută și a început să vorbească incoerent la o întâlnire cu producătorii de drone. Astfel, au izbucnit iar speculațiile despre starea sa de sănătate.

„Discută cumva Putin despre obiectivele operațiunii militare speciale?”, s-a întrebat ironic Anton Gerașcenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne, care a postat pe pagina de Twitter fragmentul video cu bâlbâiala lui Putin tradusă în limba engleză.

“They are understandable. It’s not understandable… Yes, by the way, it’s understandable.”

Is Putin discussing the goals of “special military operation”? pic.twitter.com/1ei4n8nOl7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 29, 2023