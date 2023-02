VIDEO. Putin îi omagiază pe ruşii care luptă pentru „pământurile istorice” ale Rusiei, la un mare concert patriotic la Moscova

Rusia luptă în prezent în Ucraina pentru „pământurile sale istorice”, a declarat miercuri dictatorul rus Vladimir Putin, în cursul unui mare concert patriotic pe stadionul Lujniki din Moscova, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Ierarhia militară mi-a spus astăzi că au loc lupte pe pământurile noastre istorice pentru poporul nostru”, a continuat Putin în faţa zeci de mii de ruşi aflaţi pe stadionul cu o capacitate de 81 000 de persoane.

Astfel, în apariţia sa, care a durat doar câteva minute, președentele rus le-a adus un omagiu militarilor ruşi desfăşuraţi în Ucraina şi care „luptă cu eroism, curaj şi valoare”. „Suntem mândri de ei”, a asigurat Putin, citat de Reuters şi AFP.

El a adăugat că toţi cei care susţin armata rusă sunt „la rândul lor apărătorii patriei, într-un anumit fel”, amintind de „lucrătorii medicali, angajaţi din sectorul apărării, transporturi…”.

„Voi toţi, cei care aţi venit astăzi pentru a ne susţine combatanţii”, a mai declarat Putin.

Concertul intitulat ”Glorie apărătorilor patriei” a fost organizat de autorităţi în susţinerea ofensivei din Ucraina, cu o zi înainte de sărbătorirea zilei cu acelaşi nume şi cu două zile înainte de împlinirea unui an de la lansarea invaziei. Pe un ger de – 15 grade Celsius, publicul a agitat drapele ruse, în timp ce pe scenă s-au succedat cântece patriotice şi discursuri ale ruşilor care luptă pe frontul ucrainean.

Copii din Donbasul ucrainean, mai ales din Mariupol, s-au adunat pe scenă în jurul unui militar rus care a strigat către mulţime: „Vom învinge!”.

Rusia, acuzată că a răpit mii de copii ucraineni din teritoriile pe care le ocupă, dezminte acest lucru, considerând regiunile ca fiind ruse şi susţinând că a organizat adopţii perfect legale, notează AFP.

Pe stadion s-au aflat şi responsabili ai autorităţilor ruse de ocupaţie din regiunile ucrainene, dând interviuri pentru media de stat ruse.

„Occidentul este complice la crime de război” ucrainene, a afirmat Denis Puşilin, liderul separatist prorus al unei ”republici” din provincia Doneţk, denunţând totodată ”ideologia nazistă” a puterii ucrainene.

🇷🇺Vladimir Putin took to the stage of Luzhniki

Participants of the SMO took the stage together with the President of the Russian Federation – tankers, pilots, artillerymen. The whole hall chanted: „Russia! pic.twitter.com/88jUbzWHLO

— Lilian (@lilian37458552) February 22, 2023