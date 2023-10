VIDEO. Putin s-a întâlnit cu Orban în China și se declară „mulțumit” de relațiile cu Ungaria

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat marți, 17 octombrie, satisfacția de a avea Ungaria ca interlocutor în Europa, în timpul unei întâlniri în China cu premierul Victor Orban, care se străduiește să mențină legături bune cu Moscova în pofida războiului din Ucraina, transmite G4media.

„Din cauza condițiilor geopolitice actuale, posibilitățile de a menține contactul și de a dezvolta relațiile sunt foarte limitate. Dar este mulțumitor faptul că (Rusia) a menținut relații cu multe țări europene, iar Ungaria este una dintre ele”, i-a spus Putin lui Orban, potrivit unor imagini transmise de televiziunea rusă.

#BREAKING #Russia #Hungary President of Russia, Vladimir Putin met with Prime Minister of Hungary, Viktor Orban. pic.twitter.com/jwYfc2880c

— The National Independent (@NationalIndNews) October 17, 2023