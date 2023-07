VIDEO. Putin și Lukașenko în vizită la o mănăstire din secolul al XIV-lea: S-au închinat la icoane și și-au făcut cruce

Președintele Rusiei, Vladimir Putin a fost luni, 24 iulie, în vizită la o mănăstire din secolul al XIV-lea împreună cu aliatul său fidel, Alexander Lukașenko, potrivit Sky News.

Aceștia au vizitat Mănăstirea Valaam, care se află pe o insulă destul de mică în mijlocul lacului Ladoga – cel mai mare lac din Europa.

Imaginile transmise de televiziunile ruse îl arată pe Putin cum se închină la icoane și își face cruce, urmat fiind de Lukașenko.

🇷🇺 🇧🇾 Putin and Lukashenko on a tour of the monastery on the Russian Mount Athos pic.twitter.com/w1d9r8D0Rh

Putin a vizitat de mai multe ori această mănăstire, multe voci din spațiul rusesc susținând că dictatorul rus ar avea duhovnicul acolo.

Vladimir #Putin and President of the Republic of #Belarus Alexander #Lukashenko visited the Transfiguration of the Saviour Patriarchal Monastery on Valaam. https://t.co/IW1GNl6Tpf

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 17, 2019