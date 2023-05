VIDEO. Rusia: O nou incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol vizată de o dronă

Un nou incendiu a izbucnit vineri în sud-vestul Rusiei, lângă Ucraina, la o rafinărie de petrol vizată cu o zi înainte de un atac cu dronă, au anunţat serviciile de urgenţă locale, citate de agenţiile de presă ruse, informează AFP și Agerpres.

Incendiul care a afectat o suprafaţă de 60 de metri pătraţi a fost semnalat în dimineaţa zilei de vineri la rafinăria de petrol din Ilskii, în regiunea Krasnodar, şi a fost stins la orele 06:00 GMT, ”înainte de sosirea pompierilor”, a anunţat antena locală a Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă, citată de Interfax.

”Angajaţii rafinăriei au fost rapid evacuaţi. Nimeni nu a fost rănit”, a mai precizat antena locală.

Potrivit agenţiei de presă oficiale TASS, care citează o sursă din cadrul serviciilor de urgenţă, incendiul a fost provocat de un nou atac cu dronă.

La rândul său, agenţia RIA Novosti a afirmat, citând o altă sursă din cadrul serviciilor de urgenţă, că incendiul s-a declanşat din cauza autoaprinderii unor produse petroliere ale căror scurgeri s-au produs cu o zi înainte după un atac cu dronă.

Nicio informaţie oficială cu privire la originea incendiului nu este deocamdată disponibilă.

Rafinăria de petrol din Ilskii a fost vizată joi de o dronă neidentificată, potrivit autorităţilor locale, provocând un incendiu într-unul dintre rezervoarele instalaţiei petroliere, incendiu ce a fost stins rapid.

De aproape o săptămână, o serie de atacuri cu drone şi de sabotaje feroviare au lovit regiuni ruse lângă Ucraina şi Crimeea anexată, cu câteva zile înainte de festivităţile militare din 9 mai, esenţiale în agenda Kremlinului.

Miercuri, Rusia a afirmat că a doborât două drone ucrainene care vizau Kremlinul la Moscova, cel mai spectaculos atac imputat Kievului după declanşarea ofensivei ruse asupra Ucrainei.

Chiar dacă Ucraina nu a revendicat niciunul dintre aceste atacuri, înmulţirea lor intervine într-un moment în care Kievul afirmă că şi-a încheiat pregătirile pentru o amplă contraofensivă de primăvară anunţată de mai multe săptămâni.

British intel- Russians plan to bolster air defence around fuel supply infrastructure

This move comes after a series of drone strikes, with last night seeing another strike on 2 oil refineries in Russia: Ilsk, Krasnodar Krai, and Novoshakhtinsk, Rostov Oblast, reported May 4 pic.twitter.com/KPAUrXSgXJ

— Hybrid Warfare Analytical Group/UCMC (@hwag_ucmc) May 4, 2023