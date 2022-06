VIDEO/ Rusia publică imagini cu mercenarii Wagner pe care i-a trimis în Svitlodarsk. De ce orașul este important pentru ruși?

Imagini video distribuite pe Telegram arată că Rusia a trimis mercenari ai grupului Wagner în Svitlodarsk, un oraș din regiunea Bahmut a cărei capturare ar putea fi crucială pentru ofensiva rusească din Donbas.

Înregistrările video făcute chiar de mercenarii ruși au fost redistribuite pe Twitter de analistul militar Rob Lee de la de la Foreign Policy Research Institute. Săptămâna trecută acesta a publicat și imagini „eroice” cu cazacii trimiși de Moscova să lupte în Ucraina în jurul Izium, un oraș din regiunea Harkiv.

Video of Wagner private military contractors in Svitlodarsk. pic.twitter.com/u3VDPKPxzy

În înregistrarea făcută de mercenarii Wagner poate fi văzută și centrala termică Vuhlehirska, una dintre cele mai înalte clădiri din Ucraina, cu o capacitate de producție totală de 3,600 MW.

Second half of the video showing a BMP-3 and Chekan MRAP. 2/ pic.twitter.com/P6oLS8iyCX

