VIDEO. „Rusia va fi înfrântă în războiul cu Ucraina”, declară Zelenski în faţa unei mulţimi, la Copenhaga

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care se află într-o vizită în Danemarca, declară luni, 21 august, la Copenhaga, că este convins că Rusia va fi înfrântă în Războiul cu Ucraina, relatează News.ro.

”Azi suntem încrezători că Rusia va pierde acest război”, a declarat liderul ucrainean în faţa unei mulţimi, în apropiere de sediul Parlamentului.

În urma acestei decizii, Rusia a venit cu o reacție.

„Decizia Danemarcei şi a Regatului Ţărilor de Jos de a dona Ucrainei avioane de luptă F-16, avertizând că această acţiune va escalada conflictul”.

Menționăm că Danemrca a anunţat că urmează să livreze în curând avioane de vânătoare americane de tip F-16 Ucrainei.

