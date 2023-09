VIDEO. Rușii atacă dezlănțuit porturile de la granița cu România: La Tulcea s-a emis mesaj RO-Alert

Trupele lui Putin au atacat, în cursul nopții, porturile Reni și Izmail. Acestea sunt porturi la Dunăre, aflate la mică distanță de granița cu România.

Conform Nexta, rușii au atacat cele două porturi cu drone de tip ”Shahed”. În Ucraina a fost declanșată alarma de raid aerian, transmite Stiripesurse.ro.

Ukraine’s Danube ports attacked again by “Shahed” drones

According to Ukrainian monitoring media, the “Shahed” drones are already near the ports of Izmail and Reni. The exact number of the drones is unknown.

An air alert has been declared in the region. pic.twitter.com/T8P70opUoV

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2023