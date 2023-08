VIDEO. Rușii au atacat orașul Harkov. O persoană a fost rănită, iar căminul unui colegiu, avariat

Zone aglomerate ale oraşului Harkov au fost lovite marţi de drone, una dintre ele distugând două etaje ale unui cămin universitar. O persoană a fost rănită, au declarat oficiali locali citaţi de Reuters.

Şeful poliţiei din regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, Volodimir Timoşko, a declarat că au fost două atacuri în timpul nopţii – unul asupra colegiului şi unul asupra centrului oraşului.

O persoană a fost rănită în centrul oraşului, a declarat el pentru televiziunea publică ucraineană, Suspilne.

Potrivit sursei citate, clădirea colegiului era goală în momentul loviturii.

Primarul din Harkov, Ihor Terehov, a vorbit însă despre trei atacuri. ”Una dintre drone a distrus două etaje ale unui cămin”, a scris Terehov pe canalul său de Telegram. ”A izbucnit un incendiu şi serviciile de urgenţă sunt prezente”, a mai adăugat oficialul.

Russian night attack on Kharkiv with S-300 missiles cause fire in warehouse, injure one

The S-300 missile attack was launched from Russia’s Belgorod Oblast at midnight. One more missile hit a private house

July 31, 2023