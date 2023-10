VIDEO. Rușii au atacat un magazin alimentar dintr-un sat din regiunea Harkov: Cel puțin 49 de persoane, dintre care un copil de 6 ani au murit. Este „o crimă rusească de o brutalitate evidentă”

Cel puțin 49 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc care a lovit un magazin alimentar dintr-un sat din regiunea Harkov, în estul Ucrainei, au anunțat autoritățile ucrainene.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunțase inițial un bilanț de 48 de morți în acest sat din apropierea orașului Kupiansk, situat în apropierea liniei frontului și vizat în mod regulat de bombardamente rusești, denunțând „o crimă rusească de o brutalitate evidentă”, transmite Hotnews.ro.

La scurt timp după aceea, guvernatorul regional Oleg Sinegoubov a stabilit un bilanț de 49 de morți.

Menționăm că atacul a avut loc în jurul orei locale 13.15 (11.15 GMT), afectând un magazin alimentar și o cafenea din satul Groza, la aproximativ treizeci de kilometri vest de Kupiansk, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegoubov pe canalul său de Telegram, publicând și o imagine cu victime decedate.

Înainte de război, în Groza locuiau aproximativ 500 de persoane.

Un băiat de șase ani se află printre morți, a adăugat el, iar alte șase persoane au fost rănite.

A Russian attack hit a grocery store in the Ukrainian village of Groza in the Kupiansk region. According to preliminary data, at least 49 people were killed. pic.twitter.com/0SmbvlHW5j

— Ruslan Trad (@ruslantrad) October 5, 2023