VIDEO/ Rușii iau cu asalt combinatul Azovstal din Mariupol

Forțele de invazie din Mariupol încearcă să ia cu asalt combinatul Azovstal, potrivit informațiilor furnizate atât de armata rusă cât și de forțele de apărare ucrainene.

Rușii încearcă să pătrundă în Azovstal după o noapte de bombardamente intense care au ucis doi civili, au declarat apărătorii ucraineni pentru Ukrainska Pravda.

Trupele rusești au început să bombardeze și combinatul după ce soldații ucraineni au profitat de o încetare a focului pentru a se muta în poziții de tragere, a transmis marți agenția de știri RIA, citând Ministerul rus al Apărării.

„Acum, unități ale armatei ruse și ale Republicii Populare Donețk, folosind artileria și aviația, încep să distrugă aceste poziții de tragere”, a susținut ministerul rus.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini ce ar arăta situația din perspectiva atacatorilor ruși.

#Russian military and the army of the #DPR began to destroy the positions of the Armed Forces of #Ukraine and „#Azov” at „Azovstal” when they violated the silence regime – Russian Defense Ministry pic.twitter.com/eerEZPO1pU