VIDEO. Rușii își extind fortificațiile în regiunea Zaporojie, indică imagini din satelit

Forțele rusești și-au extins fortificațiile în regiunea Zaporojie încă din luna decembrie, relatează analistul Brady Africk de la American Enterprise Institute, relatează Sky News.

De asemenea, Africk notează că trupele au adăugat linii de apărare chiar în afara satului Chystopillia începând cu 4 decembrie anul trecut.

Russian forces have spent months adding to defensive lines in occupied Ukraine. This animation shows an example of expanding fortifications outside Chystopillia (Zaporizhzhia oblast).

Check out this map to see more fortifications built by Russian forces: https://t.co/hd0vVpI2NN pic.twitter.com/vkUwOBLixn

— Brady Africk (@bradyafr) March 10, 2023