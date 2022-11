VIDEO. Se retrag ocupanții ruși din Herson? Un oficial ucrainean îndeamnă la prudență în privința „manevrelor neobișnuite” ale Moscovei

Pe rețelele de socializare circulă imagini care par să arate că steagul rusesc a fost dat jos de pe clădirea administrației regională din Herson, care este situată pe malul vestic al orașului, unde forțele armate ucrainene au făcut progrese semnificative în urmă cu câteva săptămâni. Un oficial ucrainean îndeamnă la prudență în privința „manevrelor neobișnuite” ale Moscovei, transmite Hotnews.

Propagandistul rus Alexander Kots a postat o înregistrare sa video care arată că drapelul nu mai este arborat pe clădirea administrativă din Herson, ci pe o clădire de peste drum, potrivit analistului militar Rob Lee de la Foreign Policy Research Institute, care urmăreşte constant trupele militare trimise de Putin în Ucraina.

De asemenea, Rob Lee spune că un canal rusesc de Telegram a confirmat că steagul rusesc a fost îndepărtat de pe clădirea administrativă din Herson.

Ocupanții ruși și-au mutat sediul regional pe malul stâng al râului Nipru, susține și Centrul ucrainean al Rezistenței Naționale din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, citat de The Guardian.

Rușii își mențin în continuare pozițiile de-a lungul celei de-a doua linii de apărare, afirmă atât Moscova, cât și Kievul.

O altă înregistrare apărută pe rețelele de socializare sugerează că un punct de control al rușilor a fost abandonat, iar localnicii din Herson aplaudă în momentul în care observă acest lucru.

