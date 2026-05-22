Ion Ceban a câștigat procesul împotriva lui Ion Melnic privind defăimarea

Primarul capitalei, Ion Ceban, a obținut câștig de cauză în prima instanță într-un litigiu privind apărarea onoarei și reputației profesionale, intentat împotriva consilierului municipal PAS, Ion Melnic.

Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, care a admis parțial cererea edilului. Instanța a stabilit că Melnic trebuie să dezmintă public afirmațiile considerate defăimătoare, potrivit cărora Ceban ar fi fost vizat în dosarul penal ce îl vizează pe fostul director al întreprinderii „Spații Verzi”, Tudor Gîrbu.

Conform hotărârii, consilierul este obligat să publice, în termen de 15 zile, un mesaj de dezmințire în care să precizeze că primarul nu este vizat în acel dosar și că nu există suficiente probe care să sugereze implicarea acestuia.

Litigiul are la bază o postare publicată în mai 2025, care includea o imagine editată și informații despre dosarul de abuz de serviciu în care este cercetat Tudor Gîrbu, fără a menționa explicit numele primarului în text.