ANI a inițiat procedura de confiscare în folosul statului a averii lui Vladimir Andronachi

Autoritatea Națională de Integritate a inițiat procedura de confiscare în folosul statului a averii fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, considerată nejustificată. Potrivit portalului instanțelor de judecată, Judecătoria Chișinău a înregistrat și repartizat, în 18 mai, dosarul civil inițiat de ANI pe numele acestuia și soției sale, Nadejda.

Acțiunea în instanța de judecată a fost inițiată după ce, în septembrie 2025, ANI a constatat că Vladimir Andronachi ar fi acumulat averi nejustificate de peste 10 milioane de lei în perioada exercitării mandatului de deputat.

La rândul său, fostul democrat susține că autoritățile au aplicat metoda fluxului de numerar într-un mod eronat, ignorând soldurile reale de bani și documentele ce ar justifica proveniența lor.

În 23 februarie 2015, soldul banilor disponibili ar fi depășit cinci milioane de lei, inclusiv echivalentul în lei al unor sume în valută și venituri obținute din contracte de prestări servicii și vânzarea unor imobile. De asemenea, 220.000 de euro oferiți unui membru al familiei nu ar fi fost transmiți efectiv, încât, potrivit lui Andronachi, nu puteau fi incluși în calculul averii.

În opinia fostului deputat, calculele ANI pentru perioada 2017–2020 nu ar reflecta corect fluxurile reale ale banilor săi, iar anularea unor sume de numerar constatate de inspectorii ANI ar fi nejustificată și ar denatura imaginea reală a gestionării financiare.

În urma controlului, ANI a dispus transmiterea cauzei în instanța de judecată pentru examinarea confiscării averii considerate nejustificate și i-a aplicat interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de trei ani.

Vladimir Andronachi se află în arest preventiv, alături de fostul vicepremier pentru Reintegrare, Victor Osipov, în dosarul „duty-free”. Fostul deputat este cercetat pentru presupusa creare și conducere a unei organizații criminale, abuz în serviciu și contrabandă. Acesta figurează și în alte cauze penale, inclusiv în dosarul achiziției blanchetelor pentru pașapoarte și dosarul „Metalferos”.