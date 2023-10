VIDEO. Șeful Statului Major israelian rupe tăcerea și se dezlănțuie: ”Atacăm Fâșia Gaza pe scară largă. Știu că sunt multe întrebări și multă frustrare!”

Pentru prima dată de la izbucnirea războiului, șeful Statului Major al IDF, Herzi Halevy, a făcut o declarație în timpul unei evaluări a situației la Comandamentul de Sud cu comandantul Comandamentului de Sud și membrii Forumului Statului Major General.

Atacăm, persecutăm, rănim pe toți cei care au luat parte la acțiune, transmite oficialul israelian. „În acest sens vom continua. Ultima zi a fost dificilă. Prețul este greu. Știu că sunt multe întrebări și multă frustrare. Dar important este să ne concentrăm pe a face și a rezolva problemele”, a spus Herzi Halevy, potrivit Stiripesurse.ro.

Șeful Statului Major a adăugat: ”Avem civili, membri ai forțelor noastre de securitate, soldații noștri, care au fost uciși – unii sunt în mâinile inamicului. Prin urmare, este un timp pentru război. În mijlocul acestui război, IDF este puternic și va acționa puternic și va câștiga. Va atinge realizările necesare. Ne putem aștepta la zile lungi și complexe de luptă. Vom rămâne pregătiți în toate domeniile. Toată lumea va face tot posibilul în arena lor. Vom continua să atacăm întreaga Fâșie Gaza pe scară largă”.

'This is a time for war'

IDF Chief of Staff Herzi Halevy gives his first public statement since Hamas attacked Israel, saying there are 'many long days of fighting ahead' pic.twitter.com/NA9QCInn1h

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 8, 2023