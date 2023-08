VIDEO. Sfidare maximă chiar în Rusia: Drapelul Ucrainei a fluturat pe o clădire a FSB

Un drapel ucrainean a fluturat lângă un sediu al Serviciului Federal de Securitate în oraşul rus Nijni Novgorod, arată mai multe videoclipuri postate pe reţelele sociale şi verificate de CNN.

Steagul pare să fi fost atârnat de liniile de electricitate, deasupra unui drum, şi a fost dat repede jos de pompierii locali.

#Russia Telegram channels report that someone hung the Ukrainian flag in front of the FSB building in Nizhny Novgorod. It was quickly removed. pic.twitter.com/LCZcyfNzY9

