VIDEO. Soloviov din nou deliră: „Ne vom întoarce la Paris și Berlin și îi vom judeca la Haga pe „bastarzii” din Europa”

Vladimir Soloviov, considerat propaganistul favorit al lui Putin, a amenințat într-un nou acces de furie că armata rusă se va întoarce la Paris și Berlin, și că îi va judeca la Haga pe „bastarzii” din Europa.

„Vreți un proces la Haga? Atunci vă vom judeca la Haga! Vom veni la Haga la fel cum am venit la Nürnberg (n.r. o referință la procesele de după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial) pentru a vă judeca, bastarzilor!”, exclamă Soloviov.

„Vom veni la Haga, ne vom întoarce la Paris ca în secolul XIX și la Berlin ca în secolul XX”, își continuă el amenințările, referindu-se la înfrângerea Franței în Războaiele Napoleoniene și a Germaniei naziste în 1945.

Vladimir Solovyov says Russia will put the „European bastards” on trial in The Hague and „return to Paris like in the 19th century and Berlin in the 20th” if Europeans don’t learn to „think about us with respect” pic.twitter.com/Xl3sU5tt6r

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 21, 2022