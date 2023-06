VIDEO. Soluție disperată: Rușii au lovit cu o rachetă balistică „Iskander” capul de pod ucrainean de peste Nipru, în Herson

O înregistrare video distribuită pe canalele de Telegram rusești arată că forțele ruuse au apelat la ceea ce pare o fi o lovitură cu sistemul cu capacitate duală „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, în regiunea Herson și imediata apropiere a podului Antonovskiy.

Informațiile care circulă pe canalele de Telegram rusești afirmă că trupele armate ucrainene ce au creat capul de pod de lângă podul Antonovskiy au fost lovite cu un „Iskander”, un sistem mobil ce poate lansa rachete balistice cu rază scurtă și are capacitate duală, adică poate folosi atât focoase convenționale, cât și nucleare, transmite Hotnews.

The Ukrainian bridgehead on the southern side of the Dnieper river by the Antonovsky bridge appears to have been hit.

Russian sources claim an Iskander ballistic missile was used. pic.twitter.com/BxWrgrAje5

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) June 30, 2023