VIDEO. Steagul Ucrainei flutură din nou joi în Crimeea

Pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video care arată drapelul Ucrainei fluturând în apropierea unei localități din Crimeea, relatează The Guardian.

Astfel, potrivit informațiilor apărute pe platformele social media, steagul ar fi fost arborat lângă Hrușivka, un sat din sudul Crimeii aflat aproape de orașul Feodosia.

A Ukrainian flag flies from a communications tower near the village of Hrushivka, about 18km north of the town of Sudak in Ukraine’s Russian-occupied Crimea. Even after 9 years of Russian military occupation, some Crimeans still seem prepared to risk demonstrating patriotism. pic.twitter.com/sgTE3ahwCc

