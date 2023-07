VIDEO. Taxatoarea și șoferul unui troleibuz de pe ruta 24, vizați într-o anchetă după ce au agresat o mamă cu doi copii: „Făceți copii, aveți grijă și duceții cu mașina”

O mamă a doi copii s-a plâns că a fost agresată de taxatoarea și șoferul unui troleibuz de pe ruta numărul 24, după ce a încercat să afle de ce transportul public nu s-a oprit lângă bordură, motiv pentru care nu a putut urca cu căruciorul, transmite Echipa.md.

Contactată de NewsMaker, purtătoarea de cuvânt a Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) Felicia Rusu a spus că întreprinderea s-a autosesizat, iar cei doi au fost retrași de pe traseu.

Menționăm că incidentul s-a produs pe 24 iulie, în Chișinău.

Potrivit victimei, troleibuzul a parcat departe de bordură și a avut nevoie de ajutor pentru a urca cu căruciorul în transportul public.

„Nimeni nu era pe alături să ne ajute și am rugat taxatoarea, care s-a făcut că nici nu ne vede. Într-un final ne-a ajutat o persoana care se urca în același timp”, a scris femeia pe Facebook.

Urcată în troleibuz, femeia a încercat să afle de ce călătorii nu sunt ajutați în asemenea cazuri.

„Taxatoarea și șoferul au început să strige la mine că nimeni nu-i obligat să mă ajute și că ea nu e plătită sa ridice cărucioare. La care eu zic că măcar troleibuzul sa fi staționat mai aproape de bordura ca să putem urca singuri. Șoferul, cu agresivitate și comportament neadecvat a început să mă înjure din cabină: «închideți gura fa» , «făceți copkii, ap aveți grijă și duceții cu mașina», «are tată, ce te plimbi»”, se mai arată în postare.

La încercarea de a filma incidentul, taxatoarea i-a smuls telefonul și l-a aruncat în cărucior.

„Eu am scos telefonul și am vrut sa filmez situația, la care taxatoarea cu agresivitate, s-a năpustit spre mine, că de ce filmez, că n-am voie, m-a îmbrâncit, mi-a luat telefonul și l-a trântit in cărucior peste copilul mic de 7 luni, care s-a speriat și a început să plângă”, a mărturisit femeia.

Purtătoarea de cuvânt a Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) Felicia Rusu a informat că întreprinderea s-a autosesizat pe acest caz.

„Personalul liniar (conducătorul și conductorul) a fost retras de la traseu. Urmează să se întreprindă toate măsurile necesare. Pe marginea acestui caz a fost deschisă o anchetă internă. RTEC nu tolerează un comportament agresiv și neadecvat în rândul angajaților”, a declarat Felicia Rusu.

Potrivit regulamentului Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, șoferii troleibuzelor trebuie să iasă și să deschidă trapa pentru cărucioare pentru copii și persoane cu dizabilități.

