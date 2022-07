VIDEO/ Televiziunile lui Putin cer direct uciderea lui Zelenski și a întregului guvern ucrainean. Rușii amenință și Polonia: „Vom merge până la Varșovia”

Într-un nou moment de delir la televiziunile rusești, un politolog a cerut în direct la postul Rossyia-1 uciderea întregului guvern al Ucrainei și al parlamentului țării, prezentatoarea emisiunii vorbind și despre nevoia de a merge „până la Varșovia”, scrie Hotnews.

„Zelenski nu va semna niciodată niciun fel de capitulare. Asta este clar deja. Ar trebui să ne gândim serios la lichidarea conducerii naziste a acestei țări, incluzându-l aici nu doar pe Zelenski și cercul său de consilieri apropiați, dar și Rada (n.r. parlamentul ucrainean) și întregul guvern care în prezent comite un genocid total împotriva propriului popor”, susține politologul Mihail Markelov.

„Aceasta ar trebui să fie ținta noastră numărul unu, după modul în care teroriștii au fost ținta principală pentru Israel, ei i-au distrus peste tot în lume. Așa ar trebui noi să îi distrugem pe criminalii naziști. E inutil să îi judecăm, să îi fugărim pe tot teritoriul Ucrainei. Obiectivul nostru este să eliberăm acest teritoriu de naziști și să creăm o viață normală, pașnică acolo”, își continuă acesta discursul.

De asemenea, Markelov mai susține că „astăzi nimeni nu luptă pentru Ucraina, nu există asemenea oameni fiindcă și oamenii simpli o văd drept o țară care, din păcate, s-a dezintegrat și este condusă de un regim inadecvat”, adăugat acesta.

„Nu vă simțiți prost, o să o construim la loc”, în îndeamnă el pe ceilalți invitați, într-un aparent moment de introspecție, înainte de a reveni imediat și preciza că ucrainenilor li se va permite să trăiască în Polonia.

Putin’s spokesman Dmitry Peskov claimed that Russia’s war is not against the Ukrainian people, but against their government. Propagandists on state TV continued that train of thought, urging Russia’s military to kill the entire Ukrainian government, including President Zelensky. pic.twitter.com/53XQfAhnPN

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 13, 2022