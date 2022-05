VIDEO/ TERIFIANT! „Am preluat o fetiță de 7 ani cu gaură în piept. Vedeam inima cum bate”. Mărturii cutremurătoare ale unui medic din Ucraina

Serghei Cernobroveț are 24 de ani și este medic de profesie. El a lucrat la Mariupol în primele săptămâni de război și a relatat jurnaliștilor publicației ucrainene Current Time despre experiența de a fi doctor pe vreme de război, dezvăluind detalii șocante din infernul orașului asediat.

Bărbatul a lucrat timp de 22 de zile în Mariupol. Pe 1 martie, în timpul unor bombardamente, echipajul său a intervenit și au observat un camion. Inițial, ei credeau că acesta a adus apă potabilă civililor, iar când s-au uitat în interior, zeci de civili erau răniți.

Cel mai dificil emoțional pentru echipa noastră a fost cazul unei fetițe de 7 ani, preluată dintr-o mașină în care s-a tras. Era pe bancheta din spate. Pe burtă. Ne-am apropiat, am văzut o pată roșie pe spate. Am înțeles că e hemoragie, i-am tăiat hainele și am văzut o gaură în piept prin ea se vedea cum îi bate inima. A fost operată. Totul e bine. Când era internată după operație, trecuse deja o săptămână și jumătate, două, și ne-a desenat pe noi și ambulanța. Când le-am adus desenul băieților, am izbucnit în plâns”, povestește bărbatul.

Mai greu i-a fost să spună rudelor că apropiații lor nu mai sunt în viață. La o chemare a descoperit corpul unei tinere, acoperit cu cearșaf. Alături de cadavru se afla mama ei, care nu putea să creadă că i-a murit copila.

„Mă gândeam ce să-i spun? Nu-i voi spune că totul va fi bine. Pentru că nu se va întâmpla nimic bun”, povestește Serghei.

Pe 17 martie ocupanții ruși i-au pus echipajul medical la pământ și i-au amenințat că dacă mai intervin, îi omoară. Bărbatul și colegii lui au plecat din Mariupol spre Zaporojie, unde s-a angajat în calitate de doctor, dar susține că activitatea de acolo i-a schimbat viața.

„A fost un șoc pentru mine. Există drepturi, convenții, precum că medicii sunt în afara războiului. Dar s-a dovedit sunt ca toți ceilalți. Și vor trage în ei și îi vor ucide”, a mai adăugat Serghei.