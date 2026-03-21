Presa de la Chișinău a demonstrat în anchete jurnalistice cum a cheltuit Kremlinul munți de bani pentru alegeri și pentru a sprijini anumiți politicieni.

Într-un final, „candidații Moscovei” au pierdut. A fost o pierdere usturătoare pentru Rusia. Până și opoziția rusească, cea care nu se mai află în țară, a jubilat când a aflat despre înfrângerile electorale ale puterii de la Kremlin.

Doar că alegerile continuă în Europa. De data asta în Ungaria. Pe 12 aprilie avem o nouă bătălie politică în care Moscova are un interes uriaș.

Atât de mare este interesul, că presa rusească scrie mai mult și mai des despre ce se întâmplă la Budapesta, decât despre dronele ucrainene care atacă Moscova. În anumite momente, presa rusă de stat scrie chiar mai mult despre Orban decât despre Putin.

Ce le spune rușilor televiziunea de stat despre Viktor Orban

Presa rusească este plină de evenimente, informații, analize și detalii despre alegerile din Ungaria. Citești articolele și ai impresia că rușii ard de nerăbdare să știe ce a mai spus Viktor Orban, cum a mai criticat UE, în ce dispute s-a lansat cu Zelenski. De parcă viața rușilor se învârte în jurul întrebării, cum vor vota cei aproape 10 milioane de unguri?

În weekend, canalul de stat rusesc, Pervâi Kanal le-a transmis rușilor nici mai mult nici mai puțin în jurnalul principal de știri că: „amenințările și șantajul din partea Kievului nu vor funcționa la Budapesta”.

Desigur, era citat din nou premierul Viktor Orban. De data asta în contextul disputei privind conducta de petrol Drujba. Orban nu-i crede pe ucraineni care spun că țeava a fost atacată de ruși. Așa că televiziunea de stat anunță că Orban îi cheamă în stradă pe maghiari și le promite că „Ungaria nu va fi o colonie ucraineană”.

O știre despre Orban, copy-paste în toată presa rusească

Dar nu este singura știre pe care presa rusă o transmite despre ce spune, ce face, ce comentează Viktor Orban. Am ales niște titluri ca să înțelegeți cât de mult este interesată Rusia de alegerile din Ungaria.

Publicația rusească Izvestia publică un articol care se numește:

„Orban: Europa nu va depăși criza energetică fără petrolul rusesc”.

Același titlu îl găsim în nenumărate publicații, site-uri, ziare, televiziuni rusești: Novostnoi Front, Russia Today, Gazeta, NTV, Tass, Ren TV, Vesti, Ria Novosti și multe altele.

Este exact același titlu. De parcă a fost scris de un singur om. Puteți căuta site-urile acestor instituții de presă și căutați cuvintele cheie în rusă: Орбан, Европа, нефти. Este uimitor cum toate aceste publicații au decis automat să publice aceeași declarație, același titlu.

Nu este singura declarație a lui Orban care a făcut carieră în presa rusească. Iată încă un titlu pe care îl găsiți absolut peste tot: ”Orban: Ungaria nu va ceda șantajului lui Zelenski”

Titluri din presa rusă despre Orban

Am căutat să văd și ce alte interese mai are presa rusă în ceea ce-l privește pe Orban și alegerile din Ungaria. Iată.

Rossiiskaia Gazeta: ”Iușcenko i-a scris o scrisoare lui Orban, vrea de la premierul Ungariei loialitate față de Kiev”

News.ru: ”Orban: Ungaria nu a devenit dușmanul Rusiei și nu dorește să schimbe acest lucru”

Komsomolskaia Pravda: ”Ai transformat Ucraina într-o morgă uriașă, așa la pus Orban l-a pus la punct pe Zelenski”

Izvestia: ”Orban: în Europa domnește haosul din cauza tranziției către o nouă ordine mondială”

Țarigrad: ”Orban a numit renunțarea Europei la resursele energetice rusești o greșeală”

Până am terminat de scris acest articol, m-am uitat din nou. Izvestia mai publică un articol în care Orban spune nici mai mult nici mai puțin că ”UE se pregătește de război”.

Ce spun jurnaliștii ruși despre Peter Magyar?

Dacă vă întrebați cât de des este pomenit Peter Magyar, opozantul lui Orban… Păi, greu de zis. Este pomenit, dar rar. În mare parte negativ și doar atunci când este pomenit Orban. Iată niște exemple ca să înțelegeți.

În momentul în care Zelenski a făcut gluma în care a spus că-i va da adresa lui Orban armatei Ucrainei, Magyar a fost menționat de presa rusă. Atunci a condamnat ironia lui Zelenski.

Moskovskii Komsomoleț spune direct că Magyar este „agent al UE”, de parcă este un lucru extrem de periculos pentru Ungaria. De asemenea, rușii spun că odată ajuns la putere, Peter Magyar va debloca ajutorul pentru Ucraina pe care Orban îl ține blocat prin veto în acest moment.

Publicația rusească „Argumenty i faktî” susține chiar că Ucraina ar finanța opoziția din Ungaria condusă de Peter Magyar. De unde are aceste informații? Citează anumite surse din Serviciile Secrete de la Budapesta. În articolele cu pricina lipsește însă poziția lui Magyar. Nu știm ce are de spus opozantul lui Orban despre asta.