Alexandr Berlinschii: Reabilitarea unui drum din Florești, amânată până în 2027. Un deputat cere explicații

Termenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare a drumului G39 din raionul Florești a fost prelungit până în octombrie 2027. Deputatul Partidului Nostru Alexandr Berlinschii a cerut explicații în Parlament privind întârzierile înregistrate în cadrul proiectului, a cărui valoare depășește 100 de milioane de lei.

Lucrările vizează un tronson de nouă kilometri care face legătura între două drumuri naționale. Reabilitarea acestuia a fost anunțată în vara anului trecut, însă termenul de finalizare a fost amânat.

Berlinschii susține că lucrările au fost tergiversate, iar drumul se află într-o stare necorespunzătoare. Potrivit deputatului, în unele zone cu risc sporit de accidente lipsesc indicatoarele de avertizare, fapt care ar pune în pericol siguranța șoferilor.

Reprezentanții autorităților ar fi explicat întârzierile prin necesitatea modificării proiectului și prin problemele tehnice descoperite după decopertarea stratului de asfalt.

Deputatul și-a exprimat îndoiala că lucrările vor fi finalizate într-un termen apropiat și a solicitat clarificări cu privire la desfășurarea proiectului.

„Dacă o să mergeți acolo la fața locului și o să vedeți, nu știu, doar printr-o minune acel drum va fi dat în exploatare în câteva luni de zile”, a declarat Alexandr Berlinschii.

Noul termen stabilit pentru finalizarea reabilitării drumului G39 este octombrie 2027.