Un bărbat din Anenii Noi, amendat cu 50.000 de lei pentru coruperea alegătorilor

Un bărbat din raionul Anenii Noi a fost condamnat pentru coruperea alegătorilor, după ce instanța a stabilit că a acționat în interesul partidelor „Victorie” și „Șansa” în timpul campaniei electorale din 2024. Acesta ar fi oferit și promis bani mai multor persoane pentru a le influența votul la alegerile prezidențiale și la referendumul constituțional.

Conform hotărârii judecătorești, în perioada iunie–septembrie 2024, în contextul alegerilor prezidențiale și al referendumului republican din 20 octombrie 2024, acesta ar fi acționat în interesul partidelor „Victorie” și „Șansa”, racolând mai multe persoane din localitatea Mereni și din raionul Anenii Noi.

Scopul acțiunilor a fost determinarea alegătorilor să voteze un anumit candidat și o opțiune specifică la referendum, în schimbul unor sume de bani sau promisiuni financiare.

Instanța a reținut că bărbatul a utilizat atât plăți directe în numerar, cât și o aplicație mobilă prin care ar fi fost transferate mijloace bănești către unele persoane implicate.

Deși inculpatul a negat că ar fi influențat votul alegătorilor și a susținut că banii oferiți reprezentau plăți pentru muncă ocazională, judecătorii au apreciat probele administrate și l-au găsit vinovat de infracțiunea de corupere a alegătorilor.

Pentru faptele comise, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 50 de mii de lei. Pe lângă amendă, instanța a dispus confiscarea telefoanelor mobile folosite la comiterea faptei, precum și a contravalorii sumelor utilizate în scop infracțional, acestea urmând să fie trecute în proprietatea statului.

Sentinţa este cu drept de atac la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.