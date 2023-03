VIDEO. Ucrainenii atacă puternic în Crimeea: Explozii extrem de puternice

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat luni că o explozie observată la Djankoi, în nordul peninsulei Crimeea, a distrus rachete de croazieră ruseşti destinate utilizării de către flota rusă din Marea Neagră, relatează Reuters.

”O explozie în oraşul Djankoi din nordul Crimeei ocupate temporar a distrus rachete de croazieră ruseşti Kalibr-KN în timp ce erau transportate pe calea ferată”, a declarat principala direcţie de informaţii a Ministerului Apărării (SBU) în postări pe reţelele sociale, potrivit News.ro.

SBU a precizat că rachetele, concepute pentru a fi lansate de pe navele de suprafaţă ale flotei ruse din Marea Neagră, au o rază de acţiune operaţională de peste 2.500 de kilometri pe uscat şi de 375 de kilometri pe mare.

Ihor Ivin, şeful administraţiei din Djankoi instalat de ruşi, a declarat că oraşul a fost atacat de drone şi că un bărbat de 33 de ani a fost rănit de şrapnelul unei drone doborâte. Acesta a fost spitalizat şi viaţa nu îi este în pericol. TASS l-a citat pe Ivin spunând la televiziunea Krîm-24 că o casă, o şcoală şi o băcănie au luat foc, iar reţeaua electrică a suferit pagube.

De asemenea, localnicii au declarat că s-au auzit explozii şi bubuituri şi o parte a oraşului a rămas fără curent electric.

Propagandiştii ruşi susţin că a fost vorba de un atac cu drone ucrainene. Guvernatorul prorus al Crimeei, Serhi Aksionov, a declarat că sistemele ruseşti de apărare aeriană au acţionat în oraş, potrivit agenţiei ucrainene UNIAN.

Russian cruise missiles „Kalibr NK” were destroyed in #Dzhankoi, temporarily occupied #Crimea, during their transportation by rail, Ukrainian intelligence reported.

„The mystery clap continues the process of demilitarization of #Russia and prepares the Ukrainian peninsula of… https://t.co/JrOuzRC98o pic.twitter.com/gA0b7sCds1

— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2023