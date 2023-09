VIDEO. Ucrainenii au lovit sediul flotei ruse de la Marea Neagră în plină zi. Guvernatorul Sevastopolului le-a cerut oamenilor să evite centrul orașului

Cel puțin o rachetă ucraineană a lovit vineri după-amiaza sediul flotei ruse de la Marea Neagră, aflat în orașul-port Sevastopol din Crimeea, potrivit guvernatorului instalat de ruși aici, citat de Reuters. Ministerul rus al apărării a confirmat atacul, scrie Hotnews.ro.

Guvernatorul Mihail Razvojaiev a scris pe canalul său de Telegram că încă o lovitură este posibilă și i-a îndemnat pe localnici să evite centrul orașului, zona în care se află sediul flotei de la Marea Neagră.

The HQ of Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol following the missile strike today https://t.co/lo3AvgJsZ7 pic.twitter.com/79qYuFZQCa — Francis Scarr (@francis_scarr) September 22, 2023

Razvojaiev a mai spus că echipe de pompieri au sosit la fața locului pentru a stinge incendiul.

„Este posibil un alt atac. Vă rugăm să nu mergeți în centrul orașului. Nu părăsiți clădirile. Oricine se află în apropierea sediului flotei, când sună sirena, merge la adăposturi”, a scris el, potrivit TASS.

UPDATE 14:58: Ministerul rus al apărării a declarat că deocamdată a fost confirmată moartea unui militar rus în urma atacului și că 5 rachete ucrainene care au vizat Sevastopolul au fost doborâte.

UPDATE 14:44: Guvernatorul rus a anunțat că autoritățile militare nu se mai așteaptă la un nou atac.

TASS, cea mai cunoscută agenție de presă a statului rus, notează de asemenea că un număr mare de ambulanțe se deplasează la fața locului, deși în momentul de față nu este clar dacă în urma loviturii au fost înregistrate victime.

Una dintre înregistrările video apărute pe rețelele de socializare arată că în sediul flotei ruse a izbucnit un incendiu, fațada sa părând să fi suferit pagube semnificative:

#BREAKING Russia’s Black Sea Naval fleet HQ in Sevastopol looks to be destroyed. pic.twitter.com/Lh9eLfNnGW — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 22, 2023

Coloana de fum filmată de pe o stradă adiacentă:

A missile struck the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol pic.twitter.com/Y4JyakyeAB — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Acest nou atac ucrainean a avut loc în cursul nopții de miercuri spre joi la baza aeriană Sakî din Crimeea ocupată și anexată ilegal de Rusia în anul 2014. În cadrul atacului respectiv forțele ucrainene au folosit rachete Neptun dezvoltate autohton.

Deocamdată nu este clar dacă și în cadrul noului atac asupra Sevastopolului a fost folosit acest tip de rachetă ucraineană cu care se crede că a fost scufundată „Moskva”, fosta navă-amiral a flotei ruse de la Marea Neagră, în aprilie anul trecut, sau cu alte modele de rachete primite de Kiev din partea aliaților săi occidentali.

Ucrainenii au lovit și șantierul naval din Sevastopol

Noul atac survine de asemenea după ce în data de 13 septembrie șantierul naval Sevastopol din Crimeea a luat foc în dimineața zilei respective, concomitent cu avarierea a două nave după un atac ucrainean cu 10 rachete și trei ambarcațiuni rapide asupra portului de aici.

Guvernatorul Razvojaiev afirma atunci că cel puțin 24 de persoane au fost rănite în urma atacului, în timp ce ministerul rus al apărării afirma că a distrus 3 drone maritime folosite de ucraineni pentru atacul asupra șantierului naval.

Imagini realizate din satelit după atac au arătat că atacul respectiv a produs daune importante unei nave de debarcare și unui submarin rusesc de mari dimensiuni, analiștii navali considerând că este puțin probabil ca ele să mai poată fi reparate.

Kievul afirma atunci că în timpul atacului au fost folosite rachete de croazieră britanice și franceze, lansate de un bombardier ucrainean, și că acestea au funcționat „perfect”.

General-locotenentul Mikola Olesciuk, șeful forțelor aeriene ucrainene, a explicat că rachetele britanice Storm Shadow au fost atașate sub aripa stângă a unui avion ucrainean Su-24, iar rachetele franceze Scalp sub aripa dreaptă.

„Ambele rachete funcționează perfect, fără nicio șansă pentru ocupant!”, a spus comandantul ucrainean atunci.

