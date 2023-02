VIDEO. Un aliat al lui Putin a oferit Ucrainei un ajutor umanitar de 400 de milioane de dolari

Duminică, 26 februarie, Faisal bin Farhan al Saud, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Depunem toate eforturile posibile pentru a alina suferința poporului ucrainean”.

Arabia Saudită a semnat un acord și un memorandum de înțelegere cu Ucraina, oferind țării vecine de război, un ajutor umanitar de 400 de milioane de dolari în timpul vizitei în capitala ucraineană a unei delegații la nivel înalt, a anunțat duminică ministerul saudit de Externe, Faisal bin Farhan al Saud.

Ministrul saudit de Externe, prințul Faisal bin Farhan, a condus delegația Regatului și a fost primit de liderul ucrainean la reședința prezidențială de la Kiev.

De asemenea, Faisal bin Farhan s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, și cu șeful biroului președintelui Zelenski, Andriy Yermak.

Totodată, înaltul diplomat saudit a discutat despre oportunitățile de consolidare a cooperării bilaterale într-o gamă largă de domenii, pe lângă revizuirea evoluțiilor regionale și internaționale de interes comun, a declarat ministerul de Externe saudit, relatează Al Arabiya.

Eforturile diplomatice ale Regatului au vizat rezolvarea pașnică a crizei ucrainene printr-o soluție politică și aspecte asistenței saudite oferite Ucrainei și poporului său pentru a ajuta la atenuarea repercusiunilor sociale și economice negative ale războiului.

Acordul semnat este un program comun de cooperare în valoare de 100 de milioane de dolari pentru a oferi ajutor umanitar Ucrainei, a informat agenția de presă de stat SPA.

Memorandumul de înțelegere a promis că Fondul Saudit pentru Dezvoltare va finanța derivatele petroliere ale Ucrainei în valoare de 300 de milioane de dolari și a fost semnat de directorul executiv al fondului, Sultan Abdulrahman al-Marshad.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Arabia Saudită și-a menținut o poziție neutră. Ea a cerut detensionare, a oferit sprijin Kievului, menținând în același timp status quo-ul relației sale cu colegul membru OPEC+ Moscova și și-a exprimat disponibilitatea de a media între părțile în conflict pentru a ajunge la o soluție pașnică.

La sfârșitul anului 2022, Arabia Saudită a votat în favoarea unei rezoluții ONU care condamna mișcările Rusiei de a anexa teritoriul ucrainean; o decizie pe care Kiev a lăudat-o. În plus, prințul moștenitor saudit a avut un rol esențial în medierea eliberării a 10 prizonieri de război (POW) de diferite naționalități, ca parte a unui schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina.

Între timp, prințul moștenitor a rămas în contact regulat cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a discuta despre cooperarea în cadrul OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații conduși de Rusia).

Cei doi lideri s-au concentrat pe menținerea stabilității pieței petrolului în lumina impactului evoluțiilor războiului ruso-ucrainean, cum ar fi sancțiunile occidentale asupra industriei petroliere din Moscova și introducerea unor plafoane de preț pentru produsele rusești.

