Un comandant rus lăudat de televiziunile rusești pentru „curajul” său, și-a abandonat vehiculul de luptă în Ucraina, acesta fiind descoperit și „despachetat” de apărătorii ucraineni.

Soldații Kievului au înregistrat momentul spargerii ușii vehiculului blindat de tip BMP-3 cu o toporișcă, prezentând ce au găsit în interiorul acestuia, printre obiecte numărându-se un caiet roșu cu însemnările de război ale căpitanului rus, Dmitri Furdui.

Vehiculul a fost găsit abandonat în apropierea râului Doneț unde forțele armate ruse au suferit una dintre cele mai zdrobitoare înfrângeri ale lor de la declanșarea „operațiunii militare speciale” pe 24 februarie, malurile râului devenind un veritabil „cimitir de tancuri” și alte vehicule blindate după mai multe tentative eșuate de traversare.

În îregistrarea video integrală a „despachetării” vehiculului blindat a fost plasată pe canalul său de Youtube de jurnalistul ucrainean Iurie Butusov.

Jurnalistul Marko Kutov de la Radio Europa Liberă a descoperit că Furdui, comandantul celei de-a 8-a companii a Brigăzii 35 de Infanterie Motorizată, a fost lăudat pe 6 mai de către televiziunile rusești pentru eroismul și curajul său în lupta împotriva „naziștilor” din Ucraina.

Televiziunile de la Moscova au relatat că „alături de compania motorizată care i-a fost încredințată, el a luptat împotriva naționaliștilor ucraineni care au ocupat una dintre așezări”.

