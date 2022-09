VIDEO/ Un corespondent de război rus propune ca Moscova să recunoască masacrele comise de ruși în Ucraina: „Da, așa suntem noi! Temeți-vă de noi, băieți. Vreți să vedeți și mai mult”

La televiziunea Russia Today, în direct, un corespondent de război rus a sugerat ca Moscova să admită masacrele comise împotriva populației ucrainene pentru a-i face pe europeni să se teamă de ruși.

Această discuție are loc în timpul emisiunii „Rusia frumoasă” este deschisă de prezentatorul TV Anatoli Kuzicev, acesta afirmând că masacrele comise de armata rusă la Bucea sunt un „film” cu mult sânge pe ecran.

Conversația are loc în contextul în care noile atrocități descoperite de ucraineni la Izium după retragerea haotică a forțelor rusești din regiunea Harkov au fost din nou catalogate ca fiind „false” de către Kremlin, poziția oficială adoptată și în cazul crimelor descoperite la Bucha la începutul lunii aprilie, transmite Hotnews.

„Eu înțeleg că toate acestea sunt mizerii, porcării, deșeuri intelectuale și culturale dar mă gândesc cu groază că ele vor impresiona și că va exista un consens total asupra Bucha. Cum naiba putem să trecem peste Bucha? Ce trebuie să facem să câștigăm”, întreabă Kuzicev.

Acesta este momentul în care intervine corespondentul de război, Vladen Tatarskî, acesta afirmând că „trebuie să folosim forța inamicului împotriva sa”.

„Un german care se uită la Bucea, văzând ecranul plin de sânge, va avea memoria genetică declanșată”, afirmă Tatarskî, întrerupt de o glumă a prezentatoarei Oksana Boiko care subliniază că „un german s-ar putea uita [la TV] doar dacă încă are electricitate”, o referință la criza energetică europeană cauzată de războiul declanșat de Rusia pe 24 februarie 2022.

Meanwhile on RT’s show „Beautiful Russia,” propagandist argues that Russia shouldn’t worry about the way events like Bucha are being perceived or covered in the West. Instead, he says, Russia should lay into that: „Yes, that’s how we are… We’ll show you even more. Fear us!” pic.twitter.com/q1e2wJhi2q

