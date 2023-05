VIDEO. Un fost spion rus în Occident cere o decizie în privința Transnistriei: „Trebuie să știe dacă să ne aștepte”. Nou moment halucinant la televiziunile rusești

Andrei Bezrukov, un fost spion rus care a operat timp de peste două decenii în Occident, a făcut apel ca Moscova să ia o decizie hotărâtă privind Transnistria, pentru ca locuitorii din regiune să știe dacă să aștepte trupele ruse.

Invitat în platoul emisiunii propagandistului Vladimir Soloviov, Bezrukov a ținut un lung monolog în care a vorbit despre ceea ce el a descris ca fiind lipsa de hotărâre și direcție clară privind obiectivele „operațiunii militare speciale” pe care Vladimir Putin a declanșat-o în data de 24 februarie 2022, potrivit Hotnews.

El a cerut ca Rusia să se comporte mai mult ca un „tăvălug cu aburi”, afirmând că ea este o „mare putere” și că „în Est ei își vor da imediat seama” că ea este „imposibil de oprit”.

„Rusia nu reacționează la scrâșnete și țipete – un tăvălug cu aburi nu are urechi, el doar merge înainte, zdrobind tot în calea sa”, afirmă fostul spion.

„Iar eu propun să ne spunem nouă și inamicilor noștri foarte clar cum vedem acest conflict și unde ar trebui să îl încheiem, și nu doar cu ”denazificare” și ”demilitarizare””, continuă acesta.

„Dar vom cuceri Odesa sau nu o vom face? Vom ajunge la Transnistria sau nu vom ajunge la ea? Pentru ca oamenii din Transnistria să știe și ei dacă vom ajunge la ei!”, afirmă Bezrukov.

Tonight on Solovyov’s show, former KGB sleeper agent Andrei Bezrukov (aka Donald Heathfield) calls for Russia to articulate its war aims properly and decide whether it wants to take Odesa and Transnistria or not

But Solovyov says he’s still thinking about Russia reaching Lisbon pic.twitter.com/2wWwJDZSsg

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 3, 2023