VIDEO. Un nou moment halucinant la televiziunele rusești: Ucraina are o bombă nucleară și se pregătește să o detoneze

Un nou moment halucinant a avut loc la televiziunile rusești. În cadrul unei emisiuni, Ucraina este acuzată că are „deja” o bombă nucleară pe care se pregătește să o detoneze pentru a justifica intrarea SUA în război.

„Există deja o încărcătură termonucleară în Nikolaev care va fi desemnată pentru a fi folosită într-o provocare”, afirmă unul dintre invitații în emisiunea „Locul de întâlnire” de la televiziunea NTV, transmite Hotnews.

Deși mai puțin cunoscută comparativ cu Rossiya-1 sau Pervîi Kanal, NTV este una dintre cele mai importante televiziuni din Rusia, fiind deținută de Gazprom Media, divizia de mass-media a gigantului energetic rusesc.

Vă amintim că mai devreme în cursul lunii octombrie NTV a difuzat imagini video șocante cu civili ucraineni terorizați și trupuri neînsuflețite aruncate într-o groapă comună într-un mini-reportaj difuzat ca introducere tocmai pentru emisiunea „Locul de întâlnire” care este prezentată sub forma unei „dezbateri”.

„Se poate presupune că explozia acelei încărcături în contextul afirmațiilor constante ale NATO și SUA în ajunul acelei ofensive sau în timpul acelei ofensive [din Herson], pentru a putea spune că deoarece Rusia suferă înfrângeri, ea a efectuat o lovitură împotriva forțelor ucrainene care se va sfârși cu zeci de mii de civili morți”, continuă invitatul în platou.

Today on Russian TV:

Ukraine has a nuclear bomb primed in Mykolaiv which it will detonate and then blame on Russia so that the US has a justification for getting directly involved in the war and launching missiles on Russia

Got all of that? 🤪 pic.twitter.com/Zfvln18j6P

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 19, 2022