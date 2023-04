VIDEO. Un obiect strălucitor a luminat cerul nopții în Kiev. Ce spun autoritățile ucrainene

O lumină strălucitoare pe cerul orașului Kiev a provocat confuzie și teamă, autoritățile orașului spunând că a fost cauzată de un satelit NASA care a reintrat în atmosferă, în timp ce agenția spațială americană a negat implicarea, transmite The Guardian.

O „lumină strălucitoare” a fost observată deasupra Kievului în jurul orei locale 22:00, a declarat șeful administrației militare din Kiev, Serhii Popko.

De asemenea, a fost activată o alertă de raid aerian, a precizat Popko, dar „apărarea aeriană nu a fost în funcțiune”.

La scurt timp după aceea, forțele aeriene ucrainene au declarat că flash-ul a fost „legat de căderea unui satelit/meteorit”.

Însă un purtător de cuvânt al Nasa a negat această evaluare, declarând agenției de presă AFP că satelitul în cauză era „încă pe orbită”.

Agenția spațială americană anunțase la începutul săptămânii că un satelit retras de 300 kg va reintra în atmosferă în cursul zilei de miercuri.

„Cu toate acestea, această reintrare nu a avut loc încă (…) Niciun alt satelit Nasa nu a reintrat în atmosferă mai devreme astăzi”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Nasa.

Nava spațială Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), folosită pentru a observa erupțiile solare, a fost lansată pe orbita joasă a Pământului în 2002 și scoasă din uz în 2018, a precizat Nasa.

Speculațiile și meme-urile au abundat pe rețelele de socializare ucrainene după ce mai multe canale au postat videoclipuri care arată flash-ul puternic care a luminat cerul deasupra Kievului.

Într-o declarație de luni, Nasa spusese că se așteaptă ca cea mai mare parte a navei spațiale RHESSI să ardă la reintrarea în atmosferă.

„Dar se așteaptă ca unele componente să supraviețuiască”, a precizat Nasa, adăugând că riscul de a afecta pe cineva de pe Pământ este scăzut – aproximativ unul la 2.467.

Something happened in Kyiv sky tonight. The whole city is at a loss, what it was. UFO? pic.twitter.com/DAic7QHae2

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 19, 2023