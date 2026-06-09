VIDEO: Un pas înainte pentru apropierea celor două maluri ale Prutului. Eugen Tomac propune un spațiu media comun, educație integrată și competiții sportive comune

Republica Moldova și România trebuie să devină mai apropiate nu doar prin proiecte de infrastructură și cooperare politică, ci și prin educație, mass-media și sport. Aceasta este viziunea premierului desemnat al României, Eugen Tomac, care afirmă că sprijinirea Chișinăului și accelerarea integrării europene a Republicii Moldova vor reprezenta unele dintre principalele sale priorități. Într-un interviu acordat postului Antena 3, acesta a prezentat o serie de inițiative menite să apropie și mai mult cetățenii de pe cele două maluri ale Prutului.

Una dintre primele inițiative anunțate de premierul desemnat vizează armonizarea legislației din cele două state, astfel încât posturile de televiziune și radio din România să poată emite mai ușor în Republica Moldova, iar instituțiile media de la Chișinău să aibă acces mai facil pe piața românească.

„Prima acțiune va fi să inițiem dialogul cu Guvernul de la Chișinău pentru a crea un spațiu comunicațional comun. În mod natural putem ajuta Republica Moldova în procesul de combatere a dezinformării și a acestui proces de rusificare. Pentru că, în continuare, influența presei de limbă rusă este o problemă destul de serioasă”, a afirmat premierul desemnat.

Eugen Tomac consideră că relația dintre cele două state trebuie consolidată și printr-o cooperare mai strânsă în domeniul educației, inclusiv prin armonizarea programelor școlare și organizarea unor activități academice comune.

„Nu văd de ce nu am putea avea o curriculă comună. Cred că este absolut necesar să începem dialogul cu Republica Moldova pentru a avea olimpiade comune și pentru a integra cât mai profund cele două sisteme de învățământ”, a declarat Tomac.

Pe lista proiectelor anunțate de Eugen Tomac se regăsește și ideea organizării unor competiții sportive comune, menite să consolideze relațiile dintre cetățenii celor două state.

„Mi-aș dori foarte mult să avem Cupa României și Republicii Moldova”, a afirmat Tomac, argumentând că astfel de inițiative ar contribui la consolidarea legăturilor dintre cetățenii celor două state.