VIDEO. Un pod foarte important pentru ocupanții ruși – ținta unui atac. Oamenii Moscovei dau vina pe „teroriști” și pe serviciile speciale ucrainene

Un pod foarte important din punct de vedere strategic de la marginea orașului Melitopol ocupat a fost ținta unui tip neidentificat de atac, posibil un sabotaj al forțelor speciale ucrainene sau al partizanilor în spatele liniilor inamice, și a suferit daune grave, potrivit imaginilor apărute de rețelele de socializare, transmite Hotnews.

Astfel, în imaginile respective se observă efectele atacului, respectiv că o parte a podului a coborât și are o formă vălurită acum, dar nu se văd urme de proiectile, cum s-a întâmplat timp de săptămâni pe câteva poduri din Herson în această toamnă, lovite sistematic cu lansatoare HIMARS.

Primarul în exil al Melitopolui, Ivan Fedorov, a spus luni seară că a avut loc o explozie la podul din orașul aflat în sud-estul regiunii Zaporojie, folosit de trupele de ocupație pentru transporturi de material militar, potrivit Kyiv Independent.

„Acesta este unul dintre podurile importante din punct de vedere strategic, precum podul Crimeei”, a adăugat el.

Vladimir Rogov, una dintre marionetele instalate de Moscova în regiunea Zaporojie, a postat pe canalul său Telegram o înregistrare video cu podul și a dat vina pe „teroriștii” ucraineni pentru pagubele produse.

Contul de Telegram Grey Zone, asociat grupării rusești Wagner, afirmă că podul a fost distrus de sabotori ai serviciilor secrete ucrainene: „În acest fel, inamicul încearcă să taie sistematic aprovizionarea trupelor noastre”, spune acesta.

„Cum dracului de podurile, și așa puține la număr, din zonele de ariergardă, nu sunt dotate cu un sistem de supraveghere video, așa cum se face în Rusia cu autostrăzile federale și alte secțiuni speciale de drumuri”, a acuzat Grey Zone.

First shots of the hit bridge in Melitopol. I can’t see HIMARS projectile damage or craters. Bridge is broken fairly ‘straight’. Another operation behind enemy lines? The partisan movement is strong in Melitopol. https://t.co/AvEMWgy6Ut pic.twitter.com/wGmmaR0Fyh

A video of the damaged bridge near #Melitopol city, currently occupied by the Russian Army. Nobody knows what Ukrainian Armed Forces did to this structure and how they managed to do this on the enemy territory from so far away, but the bridge is impassable now, barely passable. pic.twitter.com/YgACwzQaYt

— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) December 13, 2022