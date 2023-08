VIDEO. Val de ironii despre „dublura” lui Putin și o explicație simplă după un moment aparent bizar al dictatorului rus

Un moment aparent bizar din timpul unui discurs ținut marți, 22 august, de președintele Rusiei, Vladimir Putin a atras un val de ironii pe rețelele de socializare privind „dublura” sa, însă imaginile video ar putea avea de fapt o explicație banală, transmite Hotnews.

Momentul a fost surprins în timpul comentariilor făcute de Putin în timpul unei ședințe a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale al Rusiei, la care liderul de la Kremlin a vorbit despre situația economiei ruse.

Putin forgot he wears his watch on his right hand.

Or that isn't Putin?

What's going on? pic.twitter.com/oINZO8UJWO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 22, 2023