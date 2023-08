VIDEO Zelenski: Când Ucraina va câştiga acest război, va salva şi alte naţiuni de ceea ce trăim noi

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a amintit în discursul video de luni seară, pe care l-a înregistrat în timp ce un atac rusesc făcuse numeroase victime într-un oraş din estul ţării, de agresiunea rusă petrecută în urmă cu 15 ani asupra Georgiei şi a subliniat din nou că, opunând rezistenţă Rusiei, Ucraina apără şi alte state de ameninţarea rusă pe care o simt din plin trei dintre fostele republici sovietice, menţionând aici şi Republica Moldova, scrie Hotnews.ro.

Președintele Zelenski şi-a început discursul spunând că o operaţiune de salvare este în curs de desfăşurare în Pokrovsk, în regiunea Doneţk, unde ruşii au atacat cu rachete Iskander clădiri rezidenţiale obişnuite.

„Toate serviciile noastre lucrează la faţa locului. Din păcate, există victime. Există răniţi, există morţi. Condoleanţele mele familiilor şi prietenilor. Din nefericire, a doua lovitură cu rachetă a dus la moartea unui membru al Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgenţă. Colonelul Andri Omelcenko, şeful adjunct al Direcţiei principale a Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgenţă din regiunea Doneţk”, a declarat Zelenski, care le-a adus cu această ocazie un omagiu special salvatorilor, „care fac ca teroarea rusă să piardă”, pentru că ei salvează vieţi.

Liderul de la Kiev a mai anunţat luni seara că Ucraina a obţinut eliberarea a încă 22 de prizonieri de război – 20 sunt soldaţi şi sergenţi, iar doi sunt segenţi. „Printre ei sunt şi răniţi. Au fost luaţi prizonieri pe diferite linii de front. Dar acum sunt acasă. Şi vom face totul pentru a-i aduce înapoi în Ucraina pe toţi oamenii noştri care se află acum în captivitate în Rusia. Ne amintim de toţi şi îi căutăm pe toţi cei de pe lista persoanelor dispărute”, a promis preşedintele.

De asemenea, el i-a menţionat şi pe oficialii care se ocupă direct de eliberarea prizonierilor de război – consilierul prezidenţial Andrii Iermak, şefii serviciilor de informaţii, Kirilo Budanov şi respectiv Vasil Maliuk, ministrul de interne Ihor Klimenko – şi le-a mulţumit totodată ucrainenilor de pe front care la rândul lor iau prizonieri ruşi, ceea ce „alimentează fondul de schimburi”.

În privinţa frontului, Zelenski a spus că la şedinţele în care i se prezintă situaţia au început să-i fie furnizate şi rapoarte despre producţia autohtonă de armament, rapoarte prezentate de Ministerul Apărării şi Ministerul Industriilor Strategice.

„Noi creştem constant volumele. Atât în aprovizionare, cât şi în producţie. Şi eliminăm în mod constant birocraţia şi flexibilizăm reglementările. Industria noastră de apărare va ajunge la nivelul de care are nevoie statul. Ucraina are această forţă. Şi le mulţumesc tuturor celor care lucrează la producţia ucraineană pentru această forţă”, a transmis Zelenski.

El a mai anunţat că există „succese importante” în distrugerea ocupanţilor în direcţia Bahmut, iar în final a evocat agresiunea rusă petrecută în urmă cu 15 ani în Georgia, care a fost, practic, semnalul ambiţiilor lui Putin de recucerire a fostului spaţiu sovietic, la care Occidentul a reacţionat insuficient de ferm. Se întâmpla la câteva luni după summitul NATO de la Bucureşti, unde Georgiei şi Ucrainei li s-a refuzat o perspectivă clară de aderare la Alianţa Nord-Atlantică, în special Franţa şi Germania fiind îngrijorate că în acest fel ar putea irita Moscova. Rusia nu a avut însă niciun fel de scrupule, iar după războiul de câteva zile cu Georgia din august 2008, peste şase ani a trecut la anexarea ilegală a peninsulei ucrainene Crimeea şi la destabilizarea estului Ucrainei, pentru ca în 2022 să iniţieze invazia pe scară largă a Ucrainei.

„7 august. În fiecare an, în această zi, lumea îşi aminteşte de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei. Au trecut 15 ani. Ocupaţia rusă rămâne – această rană pe corpul statului georgian rămâne. S-au spus deja multe cuvinte că, dacă lumea ar fi fost fermă în 2008, multe lucruri ar fi fost diferite. Chiar şi atunci, Rusia ar fi trebuit să îşi dea seama că agresorul plăteşte cel mai mult pentru agresiune. Ar trebui să înţeleagă acest lucru cu siguranţă acum”, a arătat Zelenski.

„Când Ucraina va câştiga acest război, nu numai că va opri expansiunea apetitului agresiv al Rusiei, dar va salva şi alte naţiuni de la ceea ce trăim noi – Georgia şi Moldova. Victoria noastră va readuce normalitatea pentru toată lumea: va elimina ocupaţia rusă”, a spus Zelenski, care în final a mulţumit georgienilor care luptă alături de ucraineni inclusiv în serviciile de securitate. „Ucrainenii sunt solidari cu poporul Georgiei şi le mulţumesc tuturor cetăţenilor georgieni care apără libertatea alături de noi! Şi în special celor care luptă în cadrul forţelor de apărare şi securitate ale Ucrainei! Libertatea va învinge, Georgia va învinge, Ucraina va învinge!”, şi-a încheiat Zelenski alocuţiunea video pe care o adresează ucrainenilor în fiecare seară.

August 7. Every year on this day, the world remembers 🇷🇺 aggression against 🇬🇪. 15 years have passed. The Russian occupation remains – this wound on the body of the Georgian state remains. Many words have already been said that if the world had been decisive back in 2008, many… pic.twitter.com/o4OWjVLiqA

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2023