Viktor Orban: Ucraina a pierdut războiul. Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei

Președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci și chesturi economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a declarat marți premierul ungar Vikor Orban, potrivit agenților Reuters și MTI.

Într-un interviu acordat unui canal de YouTube denumit ‘Patriota’, Orban a subliniat că o întrebare care se pune în prezent dacă în urma conflictelor actuale va rezulta o economie mondială unificată, împreună cu un sistem de cooperare bazat pe un nou echilibru, sau o economie mondială împărțită în blocuri.

Premierul ungar că lumea ‘nu este prea tolerantă’ față de situația din prezent în care SUA și Europa ‘s-au problemele singure într-un război în timp ce toate celelalte ale lumii au rămas într-un plan secundar’, iar președintele Trump încearcă să schimbe această situație și să găsească o singură problemă nesoluționată.

Războiul ruso-ucrainean este important, dar alte chestiuni la fel sau chiar mai important vor fi discutate de Trump și Putin la summitul din Alaska, potrivit premierului conservator ungar, care a avut luni sau convorbire telefonică cu omologul său american, cu care împărtășește aceeași orientare ideologică.

„Vorbim acum ca și cum ar fi o situație de război fără sfârșit, dar nu este așa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război’, a susținut Orban în interviu. ‘Singura toate întrebările când și în ce circumstanțe Occidentul, care este în spatele ucrainenilor, va recunoaște acest lucru și ce va rezulta din acestea’, crede șeful guvernului ungar.

El de asemenea că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și acum riscă să vadă cum Putin și Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor.

‘Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu’, a remarcat Orban, singurul lider european care nu a semnat o declarație comună a țărilor UE ce susține poziția Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin, declarație care, potrivit premierului ungar, face Uniunea Europeană să pară ‘ridicola și patetică’.

Liderii europeni au cerut în respectiva declarație ca orice negocieri ‘semnificative’ privind Ucraina să se desfășoare numai după ce Rusia va accepta o „încetare a focului sau diminuare a ostilităților”.

În același text, descris de Viktor Orban drept o încercare de a impune ‘o serie de condiții pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitați’, se solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri și se subliniază că frontierele ‘nu pot fi schimbate prin forță’, după ce Trump a sugerat ideea unui schimb de teritorii pentru un acord de pace rus.