Virusul West Nile reapare în România: doi pacienți diagnosticați, unul în stare critică

Autoritățile sanitare din România au confirmat două cazuri de infectare cu virusul West Nile, reapărut odată cu temperaturile ridicate și răspândirea țânțarilor. Unul dintre pacienți se află în stare foarte gravă la terapie intensivă, în timp ce al doilea prezintă o formă mai ușoară și este stabil.

Medicii avertizează că simptomele pot varia de la febră și dureri de cap la forme severe, neuro-invazive, care pun viața în pericol.

Specialiștii în sănătate publică fac apel la populație să respecte măsuri simple de protecție: folosirea soluțiilor repelente, plase la ferestre și eliminarea apei stătătoare din curți, care favorizează dezvoltarea larvelor de țânțari.

Dezinsecția zonelor urbane și rurale a fost intensificată, însă riscul de extindere a virusului rămâne prezent.

Apariția acestor cazuri reamintește că bolile transmise de vectori pot reveni în forță pe fondul schimbărilor climatice și al mobilității internaționale.

West Nile este o boală care, netratată la timp, poate avea consecințe grave asupra sănătății, mai ales la persoanele în vârstă sau la cele cu imunitate scăzută.