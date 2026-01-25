Vize Schengen cu o singură intrare pentru diplomații ruși din Uniunea Europeană

Diplomații ruși din Uniunea Europeană sunt obligați începând cu 25 ianuarie să obțină autorizație de fiecare dată când intenționează să călătorească între statele Schengen, cu notificare prealabilă de 24 de ore.

Potrivit noilor reguli, diplomații și funcționarii consulari ruși, personalul și membrii familiilor lor, vor fi de acum înainte obligați să notifice țara de destinație și orice țară de tranzit cu cel puțin 24 de ore înainte de călătorie. Încălcările vor fi pedepsite prin retragerea acreditării diplomatice.

Statele membre ale blocului comunitar pot introduce o solicitare de autorizare pentru intrare sau tranzit, pentru a avea posibilitatea de a interzice călătoria în caz de dubiu. Deplasările în interiorul granițelor țării-gazdă nu trebuie înregistrate.

Restricția a fost adoptată în octombrie 2025, ca măsură sporită pe fondul suspiciunilor de spionaj din partea Federației Ruse. Mai exact, a fost un răspuns la creșterea numărului de incidente suspectate a fi acte de sabotaj, precum incendieri, atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și deteriorări de infrastructură, pe care agențiile europene de informații le-au atribuit serviciilor rusești.

Oficiali din domeniul securității Uniunii Europene au avertizat anterior că agenții serviciilor secrete ruse utilizează frecvent acoperirea diplomatică, pentru a desfășura operațiuni transfrontaliere, ceea ce complică semnificativ eforturile de supraveghere odată ce părăsesc statul-gazdă.

Pentru prima dată, astfel de restricții de circulație au fost propuse în Cehia în 2023, când mai mulți diplomați ruși acuzați de spionaj au fost expulzați. Cu toate acestea, mulți dintre acești diplomați au rămas acreditați în Austria, ceea ce le-a permis să traverseze liber granița în Cehia.