Un motociclist a decedat după ce a fost lovit de un Hyundai și proiectat într-un automobil parcat, în capitală: Șoferița, reținută

Un motociclist în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața după ce a fost implicat într-un accident rutier produs astăzi, pe strada Vasile Alecsandri din Chișinău. Potrivit poliției, motocicleta a fost lovită de un automobil Hyundai condus de o femeie de 41 de ani, iar șoferița a fost reținută pentru 72 de ore.

„Preliminar, polițiștii au stabilit că o femeie de 41 de ani, la volanul unui Hyundai, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 51 de ani, în urma impactului motocicleta fiind proiectată într-un automobil parcat. Motociclistul a fost transportat la spital, însă, în pofida eforturilor depuse de medici, a decedat. Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar conducătoarea automobilului a fost reținută pentru 72 de ore. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului”, comunică Poliția.