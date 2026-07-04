„Au murit la 15 minute distanță”. Medicii, despre starea în care au fost aduși polițiștii striviți de o mașină, la Sîngerei: Unul era în comă, iar altul a făcut 2 stopuri cardiace

Polițiștii răniți grav în accidentul de la Sîngerei au fost transportați la spital în stare gravă. Potrivit informațiilor oferite pentru Life Documentary, Nicolae Dragan, de 25 de ani, a ajuns la unitatea medicală cu piciorul amputat, aflat lângă el, iar Mihail Chiriac era în comă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului din Sîngerei, Ion Galos, ambii polițiști au fost aduși în stare extrem de gravă. Primul a fost internat Nicolae Dragan, în vârstă de 25 de ani, la ora 14:40.

„Ei au fost spitalizați în urma unui accident, într-o stare extrem de gravă, prin serviciul AMU. Primul a fost spitalizat pacientul de o vârstă mai tânără. Acesta avea un politraumatism și traumă asociată. Amputarea membrului stâng la nivel de genunchi pe stânga, piciorul stătea alături de el.”

La ora 15:20, polițistul de 29 de ani, Mihail Chiriac, a fost adus la spital, acesta intrase în comă în drum spre unitatea medicală, după ce suferise traumatisme grave la nivelul ambelor picioare.

„Traumele au fost aproximativ identice”, au menționat responsabilii.

Pentru viața polițiștilor au luptat și câțiva medici chirurgi din Chișinău, care au fost solicitați de urgență pentru efectuarea intervențiilor. Unul dintre medicii traumatologi ortopezi care au participat la operație susține că traumatismele suferite de cei doi tineri au fost incompatibile cu viața.

„Primul care a pierdut lupta cu viața a fost Mihail Chiriac. Acesta, în timpul operației, la 15:45, a intrat în stop cardiac. S-au întreprins măsuri de resuscitare, iar operația a fost finalizată pe parcursul măsurilor de resuscitare. La 16:45, după mai bine de o oră de eforturi, a fost constatat decesul biologic.

Nicolae Dragan a decedat la 15 minute după colegul său, a făcut de două ori stop cardiorespirator, iar moartea biologică a survenit la 16:59.”