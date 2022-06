Volodimir Zelenski a obținut susținerea lui Viktor Orban pentru statutul Ucrainei de candidat la UE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și premierul Ungariei, Viktor Orban, un lider aspru criticat pentru apropierea sa față de Putin și Rusia, au avut marți prima lor convorbire telefonică de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, la capătul căreia liderul de la Budapesta a anunțat că susține acordarea statutului de țară candidată la UE Ucrainei, iar liderul de la Kiev l-a invitat pe Orban să efectueze o vizită în Ucraina.

„Am avut o conversație fructuoasă cu premierul ungar Viktor Orban”, a anunțat Volodimir Zelenski, pe Twitter.

La aproape patru luni de la începutul războiului, perioadă în care Zelenski și Orban s-au contrat de la distanță pe fondul politicii Ungariei de a întârzia adoptarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei, liderul ucrainean i-a mulțumit premierul maghiar pentru ”sprijinul acordat suveranității Ucrainei și pentru adăpostirea ucrainenilor în timpul războiului”.

Volodimir Zelenski și Viktor Orban au mai căzut de acord să dezvolte cooperarea în sectorul energiei, o temă sensibilă, mai ales în contextul în care aprobarea celui de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cel privind embargo-ul petrolier, a fost posibilă doar prin acordarea unei excepții Ungariei, țară fără ieșire la mare și fără capacitate de a-și diversifica rapid sursele de aprovizionare.

Liderul de la Kiev s-a declarat ”recunoscător” pentru sprijinul Ungariei în dobândirea de către Ucraina a statutul de țară candidată la UE.

„L-am invitat (n.r. – pe Viktor Orban) să viziteze Ucraina” a conchis președintele Ucrainei, după o serie de mai multe convorbiri cu lideri europeni, între care președintele Lituaniei și prim-miniștrii Danemarcei, Portugaliei și Slovaciei.

Had a fruitful conversation with 🇭🇺 PM Viktor #Orban. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty & the shelter for Ukrainians during the war. Agreed to develop cooperation in the energy sector. Grateful for supporting the candidate status for 🇺🇦. Invited him to visit Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022