Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina și că scrutinul ar putea avea loc în 60-90 de zile, dacă securitatea este garantată. El a cerut sprijinul Statelor Unite și al Uniunii Europene pentru a asigura condițiile necesare în contextul războiului cu Rusia, potrivit Reuters și AFP.

Zelenski a declarat presei că, dacă securitatea este garantată, alegerile ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile, precizând că va solicita parlamentului să pregătească legislația necesară pentru a permite organizarea de alegeri în timpul legii marțiale.

El a mai indicat că speră să transmită miercuri Statelor Unite un plan actualizat pentru rezolvarea conflictului cu Rusia. „Lucrăm astăzi și vom continua mâine. Cred că îl vom livra mâine”, a spus Zelenski, întrebat de reporteri dacă planul a fost deja trimis la Washington.

Președintele ucrainean a mai afirmat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu în planul energiei dacă Rusia este de acord și că va face tot posibilul pentru a organiza o întâlnire la nivel înalt cu SUA în următoarele două săptămâni pe tema unui acord de pace.

Răspunzând la întrebările reporterilor, Zelenski a adăugat că intenționează să discute despre reconstrucția Ucrainei ca parte a oricărui acord susținut de SUA și că se așteaptă să aibă mai multe întâlniri cu omologii europeni și americani în această săptămână la nivel de consilieri pe probleme de securitate.