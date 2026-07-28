„Evrazia” lui Șor, declarată organizație extremistă în Republica Moldova

ONG-ul „Evrazia” a fost declarat organizație extremistă în Republica Moldova, în baza unei hotărâri a Curții de Apel Centru, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate. Instituția avertizează că orice formă de colaborare sau susținere a organizației poate atrage răspunderea penală.

Curtea de Apel Centru a admis, la 24 iulie 2026, cererea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a constatat că „Evrazia” desfășoară activitate extremistă, declarând-o organizație extremistă.

În baza hotărârii judecătorești, organizația a fost inclusă în Registrul organizațiilor extremiste și al materialelor cu caracter extremist.

SIS reamintește că organizarea, finanțarea sau desfășurarea activităților unei organizații extremiste, participarea la activitatea acesteia, precum și distribuirea materialelor elaborate de aceasta pot atrage răspunderea penală.

În acest context, instituția recomandă cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv celor aflați peste hotare, să evite orice formă de colaborare cu organizația „Evrazia”, să nu participe la activitățile organizate de aceasta sau cu participarea ei, să nu distribuie și să nu promoveze materialele elaborate ori difuzate de organizație și, după caz, să înceteze orice formă de cooperare cu aceasta.

Serviciul de Informații și Securitate precizează că va continua să întreprindă măsurile prevăzute de lege pentru prevenirea și contracararea activităților extremiste, în vederea protejării securității naționale și a ordinii constituționale a Republicii Moldova.

Organizația „Evrazia” este considerată de autoritățile Republicii Moldova drept un instrument al grupării criminale conduse de Ilan Șor pentru desfășurarea operațiunilor de influență. Potrivit anchetelor desfășurate de oamenii legii, prin intermediul acesteia ar fi fost finanțate deplasări în Rusia, instruirea activiștilor, acțiuni de propagandă și scheme de corupere electorală. Pentru aceste activități, Uniunea Europeană a inclus organizația pe lista sancțiunilor, acuzând-o că sprijină acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova și promovează interesele Kremlinului.